Joshua Reyes Sámano y Jesús Abraham Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 21 de octubre de 2024, p. 8

Frente a la discriminación que implica ser mujer transgénero en México, nuestra venganza será ser felices , asevera la activista trans y defensora de los derechos humanos Kenya Cuevas en el documental Kenya, de la directora mexicana Gisela Delgadillo, galardonado con el Premio Maguey a Mejor película en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2023.

En entrevista con La Jornada, por el largometraje, que forma parte del ciclo Ambulante Presenta, que circula en salas del país, Delgadillo explicó que con su lucha, la protagonista destapó una coladera repleta de violencia e instaló la problemática en la conversación, en un contexto donde predomina una estructura social y cultural heteronormada .

En México pertenecer a ese grupo vulnerado implica enfrentar una realidad marcada por altos niveles de violencia y discriminación, producto de estigmas generados por encontrarse fuera de los mandatos hegemónicos masculinos y femeninos, de acuerdo con especialistas.

Según datos de la organización no gubernamental Transgender Europe, entre 2008 y 2014 en el país se reportaron 649 atentados contra personas trans, y en 2021 se perpetraron 48 feminicidios, señaló el suplemento de este diario Letra S en su informe Muertes violentas de personas LGBT+ en México .

La cinta es un ejercicio de dignidad y reconocimiento, no exento de humor y emotividad. La directora señaló que “esos momentos en los que hacen bromas y rompen con la solemnidad en contextos de muerte te hacen respirar un poco, pero tampoco hay que irse tanto por ese lado porque tienen vivencias que implican mucha violencia, discriminación y dolor.

El humor como característica

“No son personas que se revictimizan, aunque se les haya negado todo. No dicen ‘mira, yo he sufrido, mi familia no me aceptó; me dicen que para regresar con ellos tengo que volver a mi identidad asignada al nacer’. Esa no es su carta de presentación. Hay una actitud frontal hacia la vida con humor, eso es muy de ellas”, agregó Delgadillo.

El trabajo de la documentalista hace un registro de una lucha que comenzó la noche del 30 de septiembre de 2016, cuando la trabajadora sexual Paola Buenrostro fue asesinada en la Ciudad de México. Arturo Delgadillo, el criminal, fue detenido en el instante con un arma en la mano. Kenya, amiga de Paola, presenció el acto y alertó a la policía.