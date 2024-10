¿Cómo un chico que nace en esas condiciones adversas puede cambiar su naturaleza? La respuesta tendría que ser sí, y la tiene la sociedad; la tiene que dar porque un joven que nace en una comunidad rural no está destinado al sicariato o a la violencia.

En tanto, Fernanda Valadez dijo que abordar esos temas se debe a que “el cine es un medio de conversación maravilloso para plantear preguntas y no puede dar una respuesta de manera general. Nosotras dejamos al personaje con un horizonte abierto para que cada espectador lo complete a su manera; claro, eso depende de prejuicios e información.

Rondelo precisó: “La idea de Sujo nació cuando estábamos haciendo investigación de campo para Sin señas particulares (2020). Me conmovieron mucho las historias de los chicos que optaban por la migración y el desplazamiento forzado cuando fuimos a hacer el trabajo de campo en muchas comunidades alrededor de Guanajuato y nos compartieron los testimonios, además de la entrada a trabajos que engruesan las filas del crimen organizado como única alternativa. Para un chico que está creciendo en esas condiciones, definitivamente está en llamas. Así, decidimos contar Sujo, y fue un camino largo pero aquí estamos”.

La cinta está protagonizada por Karla Garrido, Juan Jesús Varela, Jairo Hernández, Alexis Varela, Kevin Aguilar, Yadira Pérez y Sandra Lorenzano.

Sobre los motivos que pueden llevar a un niño o un joven a optar por la violencia como forma de vida, en el contexto de un México que desde 2006 ve un aumento de homicidios, auge de grupos criminales y romantización de la delincuencia, Valadez comenta: No sabemos qué se siente ser un hombre joven en ese contexto, pero sentimos que no tiene que ser de esa forma. Una parte importante de esta ficción era hablar de la educación, que actualmente parece ser una aspiración pasada de moda para la juventud. La enseñanza no sólo es tener un título o un buen ingreso, sino la posibilidad de descubrir y convertirte en quien eres, por eso es importante que el personaje de Nemesia, mediante Sujo, se va formando espiritualmente .

La película también formó parte de la selección oficial del pasado Festival de Cine Sundance.

Valadez agregó: Hay una crisis humanitaria y una de perspectivas para toda una generación que ya nació en este contexto de violencia, y queríamos conocer qué situaciones concretas pueden llevar a un chico a escapar de esa tendencia .

El título lo tomaron, mencionó Rondelo, de un cuento mongol para niños que Fernanda leyó, y el objetivo era encontrar un nombre que no tuviera significado en español .

Finalmente, se les preguntó cómo se puede desprender de una historia así, al filmar el dolor: “La forma más sencilla de explicarlo es que cuando hicimos Sin señas particulares comenzamos a escribir Sujo, que es esta guerra contra el narco, pero que en realidad fue contra la sociedad. Lo que queríamos entender era qué llevaría a un joven a cometer actos de brutalidad y queríamos resarcirnos y hacer el camino contrario, al darnos cuenta de que ese parece su único horizonte de salida.

“La interrogante al hacer Sujo era qué camino de salida podría tomar un joven para abandonar y cambiar su condición de violencia.”

Juan Jesús Valera, actor que interpreta al personaje principal, afirmó que exploró a éste de tal manera que entendió que no importan los orígenes, es decir, éstos no determinarán si eres violento o no, sino hacia dónde vas.