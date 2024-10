Aseguró que su recorrido ha sido de mucho esfuerzo, en el que “ha habido un poco de todo; tanto en mi primera etapa con Presuntos Implicados, donde hacíamos música en un momento bonito –la década de los 80–; tampoco fue fácil y conseguimos un sitio. Cuando dejé el grupo me quedé sin repertorio, costó que confiaran y tuve que pelear mucho para permanecer en la industria; se tienen que ofrecer propuestas que interesen al público y emocionen. Lo cierto es que ha habido muchísimo trabajo; ni cuenta me había dado de que iba a cumplir cuatro décadas en la música”.

Sobre el esfuerzo que como mujer significa permanecer en una industria difícil, Sole Giménez comentó: Fíjate que sucede más con la edad, el dichoso edadismo. En la música se espera que la cantante sea joven, guapa, monísima y últimamente que enseñe mucho; entonces cuando no se cumplen esos requisitos es un muy complicado hacerte un hueco, pero gracias a Dios, más allá de la industria está el público, el que quiere otras cosas, como el que me sigue acompañando al ser una señora que sigue haciendo música, canta lo que quiere y que no tiene por qué enseñar su cuerpo .

Soledad Giménez Muñoz, nombre real de la cantante de 61 años, subrayó: No entiendo la vida sin música. Sé que mi visión de ella está atravesada por la música, como si fuera mi columna vertebral

Incluye estilos en su repertorio, por curiosidad y necesidad de evolucionar, así como por encontrarme en otros registros y colores, pues me parece tedioso quedarme siempre en el mismo .

Los que más le vienen bien son en los que me siento como pez en el agua, como los ritmos latinos, como bolero, danzón y bossa nova, en los cuales me siento muy a gusto. No sé dónde me llevarán, pero donde me marque la música ahí estaré .

Sole Giménez, quien se definió enamorada de México y de sus maravillas, prepara para el siguiente año un homenaje al bolero, acompañada por el cantante español Juan Valderrama y orquesta sinfónica.

Su gira comienza el 7 de noviembre en el Café Bar 500s Noches, en León; 8 y 9 en Aguascalientes y San Luis Potosí. En Mérida el 13; Tuxtla Gutiérrez, el 14, y el 16, en la Sala Forum de Puebla. El 15 de noviembre, estará en el Teatro de la Ciudad de la capital del país, ubicado en Donceles 36.