Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 20 de octubre de 2024, p. 10

Firma o matamos a tu hija , le dijo el policía ministerial de Tlaxcala a Keren Selsy Ordóñez Hernández, después de torturarla. Tenía 11 horas sin ver a su bebé de un mes de nacida. Y sin dudarlo firmó un documento que ni siquiera le permitieron leer, donde reconocía haber participado en un secuestro.

Aquel 11 de diciembre de 2015, Keren, de 19 años, acudió una casa ubicada en Xalapa, Veracruz, donde estaba trabajando Fernando Hernández Martínez, quien le aseguró que le daría dinero para comprar pañales. Iba con su bebé en brazos, pero al llegar fue interceptada por policías federales y ministeriales de Tlaxcala que la detuvieron, junto a su ex pareja y otro hombre.

Sin orden de aprehensión, Keren y su bebé fueron subidas a un vehículo y trasladadas a una casa de arraigo en Tlaxcala. Durante el camino fue golpeada por los policías que además intentaron asfixiarla y la amenazaron con desaparecer a su bebé porque aún no tenía acta de nacimiento.

No sé si fue una trampa

Keren recapitula el momento más terrible de su vida: Ese día, a las 7:50 recibí una llamada del papá de mi hija, mi ex pareja, y me dijo que si podía acudir a una casa donde estaba trabajando haciendo limpieza. Yo ubicaba el lugar porque estaba a dos cuadras de la casa de mis papás. Eran las 8:10 de la noche, él ya estaba afuera y cuando yo iba llegando, también llegaron los policías. En unos instantes nos rodearon y nos detuvieron , dice a La Jornada desde el Cereso de Apizaco, Tlaxcala.

Añade: No sé si me tendió una trampa, no sé si él sabía; lo que me enteré después es que encontraron una persona secuestrada dentro de la casa, aunque a mi me detuvieron en la vía pública y aún así me relacionaron con el delito .

Keren sigue muy afectada sicológicamente y con evidentes traumas por su privación de la libertad: Mi mente se bloqueó, lo único que recuerdo es pedirle a Dios por la vida de mi bebé. La llevaba en brazos y le dije a Dios que no importaba lo que pasara conmigo, pero que cuidara a mi hija .

Cuenta que después de la detención la llevaron a una casa de arraigo : Pasaron muchas horas sin ver a mi hija, luego me la dejaban por ratos para que la alimentara. Perdí la noción del tiempo, después me sacaron de ahí y me subieron a otro vehículo. Nunca supe a donde me llevaban. Ahora sé que nos detuvimos en Huamantla, Tlaxcala .

En ese lugar la torturaron, la golpearon y la intentaron asfixiar varias veces con una bolsa de plástico. Los ministeriales le exigían que les dijera detalles del secuestro: Hija de tu puta madre dime la verdad, vamos a matar a tu bebé si no confiesas , le decía un policía ministerial. Y finalmente, en la Procuraduría de Justicia del estado de Tlaxcala le quitaron a su hija.

A continuación, la entonces procuradora de Tlaxcala, Alicia Fragoso Sánchez, emitió un boletín mostrando el rostro de Keren, señalando que gracias al trabajo coordinado del Grupo Especializado Antisecuestros habían rescatado a una joven de 20 años de edad que estaba secuestrada y detenido en flagrancia a los implicados.

Las denuncias por fabricación de carpetas judiciales contra la entonces procuradora y ahora contra la fiscal Ernestina Carro Roldán, abundan. Y a pesar de que los organismos de derechos humanos han notificado a la gobernadora morenista, Lorena Cuéllar Cisneros, de los casos de decenas de inocentes en las cárceles de Tlaxcala, nada ha hecho para remediarlo.

Múltiples irregularidades

Después de firmar la declaración fabricada, la bebé fue enviada al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) sin tomar en cuenta el interés superior de la menor, ni las medidas para salvaguardar su salud física y emocional. Las autoridades judiciales tampoco dieron aviso a sus familiares. La fiscalía de Tlaxcala presentó un certificado de integridad física donde refieren que se examinó a una niña de un mes de edad en calidad de detenida . Trece días después, la bebé fue recuperada por su abuela materna, Ciria Hernández García de 63 años: La estuve buscando y no nos daban razón. La niña no aparecía. Incluso ya la habían dado en adopción porque la bebé no tenía acta de nacimiento que la amparara , dice en entrevista.

Ciria llora desconsolada cuando recuerda lo que las tres vivieron: Mi hija le daba pecho a la niña y cuando la tuvieron en su cautiverio la escuchaba llorar y llorar porque la bebé tenía hambre. A mi hija le hicieron cesárea y yo le ayudaba con la bebé que no había cumplido ni el mes cuando pasó todo esto. Es ilógico de lo que la acusan .