Domingo 20 de octubre de 2024, p. 6

A las mujeres con cáncer de mama, las mastectomías –extirpación de uno o ambos senos– no nos mutilan, nos salvan la vida , manifestaron pacientes oncológicas, quienes exigieron un alto a los estigmas hacia ellas. Seguimos siendo mujeres, somos hermosas y no nos falta nada , enfatizaron en el día mundial de esta enfermedad, que se conmemoró ayer.

Reunidas en la llamada glorieta de las mujeres que luchan, en avenida Paseo de la Reforma, donde compartieron sus testimonios, también demandaron a las autoridades que inviertan en la detección temprana y tratamientos. No queremos monumentos pintados de rosa, sino diagnósticos , clamaron.

Como parte de su manifestación para visibilizar y generar conciencia sobre esta enfermedad y sus repercusiones, el colectivo Tetas y Rayas colocó cerca de 3 mil brasieres, donados por mujeres con cáncer de mama, alrededor de la glorieta y sobre las jardineras. Algunas de las prendas tenían flores y mensajes como Estoy viva .

Una sección especial estuvo dedicada a las mujeres que han fallecido a causa de este padecimiento, la cual estuvo representada por brasieres color negro y las fotografías de las pacientes.

¡Queremos que nos vean! Estamos hartas de que nos miren como un pedazo de carne enferma , reprochó Karina da Silva.

En entrevista, acentuó que las mujeres con esta enfermedad son más que el cáncer y que sus senos. El que te quiten las mamas es un acto de vida, de querer sobrevivir. Hay quienes piensan que no somos más que un par de chichis, pero somos mujeres, mujeres oncológicas, que no dependemos de eso .

Indicó que estos estigmas están entre los mismos médicos. En su caso, compartió que el doctor que la atiende lo primero que le comentó es que podía reconstruirse. “Le pregunté: ‘¿y si no quiero?’, me respondió que no era normal, que 99 por ciento de las mujeres se reconstruyen. Yo le dije que quiero ser del 1 por ciento que no, porque a mí lo que me importa es estar viva, poder celebrar con mi hijo, con mi familia y vivir muchos años más”.