L

os tres teatros de batalla que libra EU en forma indirecta y/o directa en Ucrania,Medio Oriente y Taiwán se calentaron en forma simultánea a una semana de la icónica cumbre de los BRICS en Kazán.

En Ucrania, Rusia, miembro de los BRICS, ha prácticamente derrotado al comediante jázaro (https://bit.ly/3QqemJr) Zelensky.

El teatro de batalla hipercomplejo del Medio Oriente se ha deteriorado cuando la masiva decapitación de los líderes de Hamas y Hezbollah no ha podido detener la enjundia de la resistencia frente al irredentismo talmúdico (Talmudcracia; https://bit.ly/4eMcS6Z) que ha sumado un octavo frente , el ataque a Finul –las fuerzas de la paz de la ONU en Líbano– a sus siete frentes en acción sincrónica (ministro de defensa Yoav Gallant dixit, quien está resultando más pugnaz que el mismo Netanyhau, lo cual ya es bastante decir).

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (LCt), azuzado por EU, se autogoleó al expresar que China no tiene el derecho de representar a Taiwán, porque la República China (léase: la isla renegada de Taiwán) tiene una historia de 113 años, mientras que la República Popular de China tiene solamente 75 años . Al locuaz historicida LCt le pasa por alto que ambas Chinas provienen de la misma matriz civilizatoria de más de 5,000 años, cuando el gran timonel Mao Zedong venció a Chiang Kai-shek, quien huyó a Taiwán y es el padre fundador de la isla renegada de Taiwán, que pertenece legalmente al régimen de Beijing –lo cual fue reconocido tanto por la dupla republicana Nixon/Kissinger como por la dupla demócrata Carter/Brzezinski.

Dígase lo que se diga, Taiwán forma parte indisoluble de la República Popular de China y debe ser fusionada bajo el exitoso concepto operativo de un país y dos sistemas aplicado ya en Hong Kong y Macao.

Sucede que el ex presidente demócrata Barack Obama –que en retrospectiva histórica está resultando uno de los peores presidentes en la historia de EU al haber empujado a China y Rusia a los brazos uno del otro con su fracasada política de doble contención y que profundizó los lazos estructurales de la columna vertebral de las dos principales superpotencias de los BRICS– y su ex vicepresidente Biden incendiaron la estabilidad del estrecho de Taiwán al incitar a la secesión de la isla renegada mediante una serie de provocaciones in crescendo contra el régimen comunista de Beijing y que llegó a su paroxismo con las presidencias de Trump y Biden, quienes iniciaron una guerra comercial contra Beijing, donde destaca la guerra de los chips (https://bit.ly/3UaLYh1).