Debemos dejar atrás a los fascistas, los comunistas ya no existen, Guatemala merece una agenda de decencia, donde no haya corrupción ni impunidad , sostuvo Zamora al abandonar la prisión.

Los casos carecen de sustento, me imagino que van a seguir inventándose más , subrayó el periodista sobre la criminalización que ha denunciado en su contra por parte de la fiscalía, dirigida por la cuestionada fiscal general Consuelo Porras.

La defensa de Zamora sostuvo que él mismo no bancarizó el dinero porque quien lo había donado quería evitar represalias por financiar al medio. El dinero nunca entró al sistema bancario.

Tras la acusación, el periodista fue condenado a seis años de prisión, pero la sentencia fue anulada por fallas en el debido proceso.

La fiscalía le hizo un segundo caso por conspiración para obstruir la justicia por supuestamente mentir en el primer caso. A éste le agregó otra acusación de falsificar documentos por presuntamente no firmar las boletas migratorias que usaba para salir del país.

En una entrevista con The Associated Press en mayo, el periodista contó que fue torturado en prisión durante la gestión del ex presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), con quien mantuvo una fuerte confrontación tras efectuar publicaciones e investigaciones de corrupción en su gobierno.

Zamora es reconocido en el mundo periodístico por haber presidido un medio que destapó varios casos de corrupción en Guatemala. Es considerado una importante figura del periodismo contra la corrupción en Latinoamérica. En julio la Fundación Gabo de Colombia le concedió el reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo 2024.

Su esposa y su hijo tuvieron que dejar el país, pues corrían el riesgo de ser perseguidos.

Ocho periodistas y columnistas del medio fueron perseguidos por la fiscalía por publicar artículos sobre acusaciones de corrupción de jueces y fiscales.