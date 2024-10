Ap y Afp

Domingo 20 de octubre de 2024

Jerusalén. El gobierno de Israel informó que un avión no tripulado atacó ayer la casa del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien no se encontraba en la residencia, sin causar víctimas, mientras en los combates con Hezbollah en Líbano y con Hamas en Gaza no hubo tregua tras el asesinato israelí del jefe de la organización militar palestina, Yahya Sinwar, esta semana.

La oficina de Netanyahu expuso que el dron artillado tenía como blanco la casa del premier en la ciudad costera de Cesarea. No estaba claro si el objetivo fue alcanzado.

El gobernante culpó a Teherán del ataque: Los agentes de Irán que hoy (ayer) intentaron asesinar a mi esposa y a mí cometieron un terrible error , publicó en la red social X. “Les digo a los iraníes y a sus aliados en el eje del mal: cualquiera que perjudique a los ciudadanos del Estado de Israel pagará caro por ello”, amenazó.

El canciller israelí, Israel Katz, afirmó en X: Los aliados de Irán que intentaron ultimar al primer ministro Netanyahu y su familia han vuelto a mostrar el verdadero rostro de Irán y del eje del mal que lidera .

Hezbollah no se atribuyó la responsabilidad, pero dijo que llevó a cabo varios ataques con cohetes contra Israel.

El atentado a Netanyahu se produce en plena guerra de Israel contra la formación libanesa proiraní Hezbollah, que ayer reivindicó varios disparos de cohetes contra Israel. La misión de Irán ante la Organización de Naciones Unidas aseguró que Teherán no tuvo relación con el ataque a la residencia de Netantanyahu y que la acción fue obra de Hezbollah.

El incidente también se produce en un contexto de creciente tensión entre Israel e Irán. Teherán lanzó el 1º de octubre al menos 200 misiles contra territorio israelí, en respuesta a los asesinatos del general iraní Abás Nilforushan y del jefe de Hezbollah libanés, Hassan Nasrallah, en septiembre en Beirut, por parte de Israel.

El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, prometió dar a esa andanada de misiles una respuesta mortal, precisa y sorprendente , la cual aún no se concreta, según la autoridad israelí.

Supuesto plan para atacar Teherán

Funcionarios estadunidenses calificaron de incidente extremadamente grave la filtración de documentos de inteligencia de Washington que, supuestamente, revelan planes de un inminente ataque de Israel a Irán, incluido el movimiento de municiones avanzadas, así como un ejercicio realizado con aviones de combate y drones.

Israel indicó que Hezbollah disparó ayer unos 200 misiles desde Líbano. Hezbollah señaló por su lado que había disparado cohetes contra la región de Haifa, el gran puerto del norte de Israel, así como contra Safed y contra una base militar.

Los servicios de emergencia israelíes anunciaron también la muerte de un hombre y al menos 10 heridos en la ciudad portuaria de Acre, tras el lanzamiento de una salva de cohetes desde Líbano.

Los paramédicos declararon que un hombre de 50 años murió tras ser alcanzado por la metralla mientras estaba sentado en su vehículo , informó el Magen David Adom, equivalente israelí de la Cruz Roja.