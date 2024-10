Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 20 de octubre de 2024, p. 21

Acapulco, Gro., Prestadores de servicios del Frente del Rescate del Acapulco Tradicional hicieron un llamado a los tres órdenes de gobierno para aplicar una estrategia de recuperación del puerto, tras señalar que luego del paso del huracán John, entre el 23 y el 27 de septiembre, la disminución del turismo es alarmante.

La presidenta del frente, Dulce María Gómez Velasco, explicó que unas 70 familias de diferentes rubros en la zona de playa, desde Hornos hasta Caleta, están a la deriva por la falta de visitantes.

Meseros, rentadores de sombrillas, concesionarios, así como vendedores de refrescos y comida están en la incertidumbre porque si no hay una rápida reconstrucción no podrán volver a sus labores. Pidió también que los afectados ya no hagan más bloqueos en vialidades, pues eso se suma a la mala imagen sobre la situación de Acapulco en redes sociales.