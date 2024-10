Jorge Caballero

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 20 de octubre de 2024, p. 6

Morelia, Mich., Durante mucho tiempo la historia de Pedro Páramo estuvo en la mente de Rodrigo Prieto, desde la juventud que leyó hasta ahora que presenta en el 22 Festival Internacional de Cine de Morelia, la versión cinematográfica de la germinal y seminal obra de Juan Rulfo devenido a un espectral poema visual donde el miedo se convierte en pavor y la búsqueda en redención: Lo que me llamó la atención en mi primer acercamiento fue la historia misteriosa y fantasmal de Juan Preciado, toda mi vida me ha obsesionado este tipo de historias, desde mis comienzos en el cine .

Continuando, el hoy director cinematográfico, agrega: “cuando llegó esta oportunidad de retomar a Pedro Páramo, ya lo tenía en la cabeza. Al releerla volví a retomar el viaje de Juan Preciado en la novela, descubrí muchas cosas no sólo sobre México, sino de mis antepasados, mis raíces y sobre mí. Aprendí del dolor, esperanzas y desilusiones de cada uno de los personajes. Ese sigue siendo mi viaje, he visto miles de veces la película, obviamente, y todavía me conmueve. Empezar con Juan Preciado y desfilar por cada uno de los personajes me mueve cada uno de ellos, ese es el viaje, acompañar a cada uno de los personajes y eso me llena mucho”.

Realizar esta cinta, consideró Rodrigo Prieto, fue: “un viaje potentísimo e increíble. Cuando me llamaron para avisarme que habían conseguido los derechos de Pedro Páramo y que estaban buscando director, ingenuamente les pregunté: ‘¿quién va ser?’ Así le aventé a esa aventura y avancé. No puedo estar más agradecido por ese momento y todos los momentos que han sucedido después”.

Como se sabe, este es el debut en la silla de dirección de Rodrigo Prieto, él confesó: “existía una especie de presión al querer hacer la película de Pedro Páramo, pero cuando comencé a prepararla y me adentré en el universo rulfiano desapareció y supe que iba en serio. Por ejemplo, cuando filmamos la escena de Eduviges y Juan Preciado, interpretados por Dolores Heredia y Tenoch Huerta, los personajes se volvieron reales, cuando acabamos la escena pensé: ‘no importa qué pase con los demás, tenemos una escena potente, ya tengo película’. Eso me llevó a olvidarme de todo alrededor y empezar el resto de las escenas. Me sentí con confianza por esa transición emocional que habíamos filmado”.

Trágica y triste

Para el también cinefotógrafo, los temas que toca la cinta son básicos para entender la historia: “Pedro Páramo hereda un sistema que lo beneficia y lo utiliza de una manera destructiva para poder recuperar algo que tuvo en algún momento, el amor de alguien que sintió lo mismo por él. Se pasa toda la vida buscándolo y utiliza ese poder que heredó para recuperar ese amor. No lo logra y lo consume el rencor; todos los personajes tienen esa desesperanza, desilusión y rencor. Para mí ese es un tema importante en el mundo, en nuestra sociedad y que es destructivo”.