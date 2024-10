–Y

o me llamo Domingo García Mijangos, soy de la zona de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Sierra Sur, Oaxaca. Fui parte de la Coordinación Estatal de los Pueblos de Oaxaca. Nos formamos desde hace 35 años y estamos en todas las regiones del estado. Lo que hacemos es potenciar liderazgos en las comunidades, dar fuerza a mujeres y hombres que tienen madera de líder, y ahora estoy muy fascinado con un grupo de oaxaqueñas que han decidido ser reporteras, y las ayudamos con mucho entusiasmo.

–¿Cómo se acercan ellas a ustedes? ¿Cómo las conocen?

–Van saliendo en la Asamblea y ahí las detectamos. Se capacitan y fortalecen poco a poco en cada comunidad. Ya llevamos tres años en ese trabajo organizativo comunitario en Oaxaca.

–¿En qué ayuda usted, Domingo?

–Nos organizamos para lidiar con situaciones de salud, porque las nuestras son comunidades muy marginadas; hemos ido abriendo rutas de acceso y caminos, consiguiendo beneficios, mejorando escuelas y caminos.

–¿Cómo hacen?

–Gestionamos todo lo que es obra para nuestras comunidades. Hemos logrado vencer la marginación en varias zonas del estado con la participación de la gente a la que enseñamos a organizarse. A raíz de nuestras intervenciones surge la inquietud por lograr mejorías. Nació la idea de formar una red de reporteras, periodistas comunitarias en Oaxaca, todas indígenas. Ellas no tienen más que algunas radios comunitarias en la lengua materna de cada zona, mazateca, chinanteca, zapoteca, pero las reporteras también hablan español; en otra zona también tenemos náhuatl, chatino en la sierra de Juquila, la del santuario de la Virgen de Juquila. Son las lenguas en las que trabajamos y de ahí ha surgido un colectivo de mujeres que se está capacitando para formar la Red de Reporteras Comunitarias.

–¿Cuántas son?

–Ciento cincuenta mujeres y va a crecer el grupo, porque cada comunidad ya nombró a una representante. El nuestro es el primer grupo. Sale de una asamblea. La comunidad nombra a sus reporteras, se capacitan; queremos hacer un ejército de comunicadoras autóctonas, porque eso nos ayuda a reforzar nuestra identidad. También en las radiodifusoras se tiene que hablar en la lengua materna para fortalecerla en la comunidad, que no se pierda el idioma propio de cada región. Lo que no tenemos es la parte escrita, no tenemos un periódico, y eso queremos.

Las compañeras ya tienen un teléfono y suben videos a YouTube, hacen Tik Toks; se están capacitando para mejorar sus videos y subir, por ejemplo, temas de salud. Ya hemos divulgado cómo nacen los niños en la comunidad a través de una partera. También expusimos cómo se cuida la comunidad ante algún peligro. Nos hemos organizado para mostrar las fiestas del pueblo, cómo suena nuestra música, cuáles son nuestras bandas, cómo es la mayordomía en la comunidad. También se va a dar a conocer el abandono de la escuela y el del camino al que no se puede transitar porque se derrumbó con la lluvia.

–¿Esas mujeres son los ojos del pueblo?