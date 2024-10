“Nos aplicamos en nuestras escuelas a conducir a nuestros niños en el buen sentido… Es menester… recobrar el uso del buen sentido, ese nombre vulgar de las grandes y definitivas virtudes humanas… No tengo más talento que la simple lealtad al servicio del razonamiento lógico y el buen sentido… Y no puedo separarme en esto de la naturaleza y la vida: de ambas espero las luces supremas y las enseñanzas decisivas… Juzgo los sucesos y las cosas con el máximo de buen sentido que he podido conservar, inclusive si yo soy el único que se atreve a ello… Quizá me equivoco, pero prefiero, a esos presuntos pozos de la ciencia, la concentración del viejo pastor que, durante toda su vida, ha frecuentado los mismos caminos, tropezando con las mismas piedras y apartado de las mismas ramas, que casi nunca ha hablado más que con sus bestias y cuyas únicas salidas han sido sus viajes a la feria, pero que ha guardado intactos su naturaleza y su lúcido buen sentido… Dichosos los hombres de buen sentido que saben encontrar algunos de esos caminos de luz que sabrán hallar algún día quienes vagan por senderos arbitrarios, sin línea ni fin… Cuesta trabajo, usted lo sabe, el no pensar como los otros, el arriesgarse por nuevos caminos… Doy mi juicio, mi opinión de buen sentido, como un consejo que seguirán quienes lo juzguen útil… No me sentiré menos satisfecho si he llegado, mediante mis razonamientos de buen sentido, a orientar a los educadores hacia los métodos de vida, y si algún día… nuestros hijos y nuestros nietos pueden prepararse mejor para cumplir su destino en una escuela por la vida, para la vida. ¡Por el trabajo! El trabajo es un todo: puede haber tanto buen sentido, tanta inteligencia y útil especulación filosófica en el cerebro del hombre que construye un muro como en el del sabio que investiga en su laboratorio.”

Freinet procede con buen sentido para corregir la pésima orientación escolar convencional de su época (en lo esencial, hoy poco ha cambiado). Dice: El desorden del cual somos víctimas (en la escuela de la rigidez, desconfianza, competición, monotonía, fatuidad, desinterés, memorización, obediencia, miedo, inexpresión, silencio, etcétera) no consigue sino hacernos apreciar y echar en falta el buen sentido . Es por lo que se propone y consigue poner la escuela al servicio de la vida e intereses de los críos; confiar en ellos, escucharlos en su asamblea; darles la palabra por medio del texto libre, la imprenta y el intercambio escolar; procurar su autonomía y autoestima; propiciarles felicidad; realizar con ellos un trabajo cooperativo, dignificante, diverso, creativo, desafiante y gozoso, con el fomento de sencillez, responsabilidad, respeto, rigor, amor y, por supuesto, del buen sentido.

¡Elevemos la mirada de la educación!

* Profesor en la UNAM

