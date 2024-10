La sexta pregunta, casi de carácter histórico, es del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Se trata de la presencia de García Luna en 1994 para encubrir al segundo tirador en el crimen del candidato a la Presidencia de la República del PRI, Luis Donaldo Colosio. La explicación del régimen priísta fue que el candidato dio una vuelta de tal forma que recibió disparos en la sien derecha y en la parte izquierda del abdomen. Como subdirector operativo del Cisen, el hoy sentenciado habría volado a Tijuana para que no se apresara a Jorge Antonio Sánchez Ortega, que resultó lleno de sangre porque, según él, ayudó a cargar el cuerpo del candidato, pero no pudo explicar por qué dio positivo a la prueba de rodizonato, es decir, la de haber disparado un arma.

La octava pregunta es sobre los socios de las empresas de García Luna, Glac, Nunvav, Gull, Delta Integrator y Brill. En ellas figura, por ejemplo, José Rodríguez Junior, el ex director de operaciones encubiertas de la CIA, protector de Manuel Antonio Noriega en Panamá, agregado clandestino en El Salvador para la contrainsurgencia, y uno de los que sabían cuál era la conexión entre Irán, los contras y Caro Quintero. Se hizo célebre cuando se supo que destruyó filmaciones de la tortura de Abu Zubaydah y Abd al-Rahim al-Nashiri, supuestos integrantes de Al Qaeda. Carlos Villar, otro de sus socios, es un ex soldado de Vietnam encargado de resolver crisis de rehenes en la FBI. Otro, Luis Montenegro Rinco, policía secreto contra Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela, ha dicho que todos los países que enfrentan al narcotráfico deben colombianizarse , así como Larry N. Holifield, ex director regional de la DEA para México y América Central y José Carreto Ortega, el de la AFI en Guerrero. Es claro que los negocios de lavado de dinero tenían el aval de toda una red de ex agentes secretos de Estados Unidos y de México.

La idea de que García Luna tenía dos caras y que engañó a todos, desde Fox, Calderón y Peña hasta a la CIA, al FBI, Bush, Obama y Hillary es una de las patrañas peor maquilladas de la historia inmediata de la guerra contra las drogas. Se dice para que se crea que la corrupción que genera el tráfico ilegal y los secuestros es culpa de unos cuantos malos y no un asunto que benefició políticamente a figuras fraudulentas como Calderón, permitió encubrir crímenes como el de Colosio y hasta dejar 600 millones de dólares anclados al mercado inmobiliario de Florida.