Sábado 19 de octubre de 2024, p. 6

Juan Ramón de la Fuente recibió ayer a la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en una reunión en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De la Fuente conversó con la también ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex directora ejecutiva de ONU Mujeres sobre temas de interés común y los desafíos mundiales de la agenda multilateral. “El canciller destacó el momento histórico que vive México por tener a su primera presidenta al frente del @GobiernoMX, la doctora @Claudiashein”, señaló la SRE en la plataforma X.