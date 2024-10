Además, está abierta la carpeta de investigación sobre el asesinato de Colosio: la fiscalía encuentra que García Luna está involucrado, pero un juez no giró la orden de aprehensión. Estamos haciendo una consulta para ver si hay otras en donde hay investigaciones o incluso ya órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna en nuestro país .

nterminable la trama delictiva de Genaro García Luna, a quien nadie vio, nadie oyó y nadie registró , según la versión oficial del prianismo. Se trata de un verdadero mafioso, de la mano con el que está en España, que utilizó sus distintas posiciones dentro del gobierno federal para delinquir a más no poder y, desde 1989, servir a lo más oscuro del poder público durante cuando menos cuatro sexenios ciegos al hilo (Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón).

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que la orden de aprehensión contra García Luna y su esposa es un proceso ya abierto con una gran cantidad de involucrados . De hecho, varios están en la cárcel por ese motivo. Por ello, se solicitará la extradición de los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que el ex secretario del Narcotráfico esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar extradición ; en el caso de la cónyuge, inmediatamente deberían extraditarla .

Como titular de Seguridad y Protección Ciudadana, la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, denunció los contratos firmados en la época de Calderón para la construcción de prisiones privadas: de las arcas nacionales (hasta 2021) salieron casi 76 mil millones de pesos para cubrir los precios autorizados, amén de que los años siguientes se erogarían más de 190 mil millones adicionales, para redondear, en dos décadas, 266 mil 300 millones.

Además, Calderón autorizó pagar 100 por ciento a los beneficiarios privados aunque en esos penales no hubiera internos o muy pocos; además, inmuebles e instalaciones (concluida la vigencia contractual de 20 años renovables) se mantendrían como propiedad privada. Por ejemplo, en el Centro Femenil de Morelos (Carlos Slim) por cada preso se pagaban 6 mil 634 pesos por día y en el de Sonora (de Exi Quantum, ahora manejado por ICA) 2 mil 640. Ni en hotel cinco estrellas.

Pero nadie vio, oyó ni registró lo hecho por la dupla mafiosa García Luna-Calderón.

Las rebanadas del pastel

El gobierno federal denunciará a la jueza Nancy Juárez Salas, quien ordenó eliminar del Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma constitucional al Poder Judicial. No vamos a bajar la publicación , dijo la presidenta Sheinbaum”, pero sí a denunciarla ante el Consejo de la Judicatura Federal, a sabiendas que este no necesariamente está haciendo su trabajo .

X, antes Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com