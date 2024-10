Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 19 de octubre de 2024, p. 20

Madrid. Un juzgado de la sección de inmigración del tribunal de primera instancia de Roma ordenó el traslado inmediato a Italia de los 16 migrantes procedentes de Bangladesh y Egipto que fueron interceptados en aguas internacionales del Mediterráneo y posteriormente enviados a dos centros de acogida de migrantes en Albania, en virtud de un acuerdo entre ambos países. El gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni instauró este método de trato al migrante con el que pretende agilizar su expulsión de suelo europeo y que también aspira a que se extienda en el resto de países de la Unión Europea (UE).