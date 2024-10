Muhammad Shehada*

Periódico La Jornada

Sábado 19 de octubre de 2024, p. 18

Un año después del principio de la guerra más letal de Israel en Gaza, 54 por ciento de los palestinos expresan apoyo a la decisión de Hamas de lanzar ataques contra Israel el 7 de octubre de 2023, en los que murieron mil 200 israelíes, entre soldados y civiles.

Este apoyo ha sido citado repetidas veces por el gobierno israelí para justificar el asesinato en masa de más de 42 mil palestinos en Gaza durante los 12 meses pasados, entre ellos 17 mil niños, y la destrucción de 70 por ciento del territorio sitiado.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha considerado posible que las acciones de Israel constituyan genocidio, mientras la Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; el ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como para tres líderes de Hamas, entre ellos Yahya Sinwar (asesinado el jueves), por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Si bien han sido usadas por Israel para justificar la destrucción de Gaza, las actitudes palestinas hacia el ataque de Hamas revelan un cuadro más complejo: ¿qué es exactamente lo que los palestinos apoyan respecto a ese día fatídico? ¿Por qué? ¿Y en qué contexto se da ese apoyo?

Reprueban matanzas

La fuente de esas cifras, el Centro Palestino para Investigación de Políticas y Encuestas (IPE), señala en su encuesta, realizada del 3 al 7 de septiembre en Cisjordania reocupada y Gaza, que el apoyo entre palestinos al ataque de Hamas no necesariamente significa apoyo al grupo armado islamita ni a cualesquier asesinatos o atrocidades cometidos contra civiles .

El IPE añade que casi 90 por ciento del público palestino cree que los milicianos no cometieron las presuntas o documentadas atrocidades de ese día, y, o bien las atribuye a otros individuos presentes, o cuestiona su autenticidad.

El ataque encabezado por Hamas constó de dos oleadas. La primera, de militantes de élite del grupo, conocidos como fuerzas Nukhba, se enfocó sobre todo en las bases militares israelíes que rodean a Gaza.

La segunda oleada se formó de manera espontánea una vez que la noticia del ataque se esparció por Gaza. Quien tuviera un arma corrió a la muralla, incluso miembros de otras seis facciones armadas e individuos de Hamas que no pertenecían a Nukhba, así como elementos criminales y simples curiosos.

Esta oleada no tuvo un mando central, planes, coordinación u objetivos delimitados, lo cual llevó a los propios líderes de Hamas a reconocer que las cosas se salieron de control .

En ese sentido, han surgido dos 7 de octubre: uno, en el que Israel y sus partidarios han visto como pura maldad , enfocado en la matanza y secuestro de civiles, y otro, al que los palestinos expresan apoyo, un ataque a objetivos militares que destruyó la imagen de invencibilidad israelí.

Por esa razón, Sara (no su nombre real), abogada palestina, declaró a The New Arab que sentía que la ofensiva fue una declaración de que la tiranía y la opresión tienen límites y consecuencias .

Además, para muchos palestinos, pese a los asesinatos documentados, la ola de ataques del 7 de octubre en los kibutz israelíes está envuelta en dudas respecto a que la narrativa referente a las atrocidades cometidas sea precisa por completo. Lo anterior refleja la desinformación propagada por el gobierno de Israel, actualmente desmentida, así como los reportes israelíes de numerosos incidentes de fuego amigo y la activación del protocolo Aníbal , que autoriza al ejército israelí a frustrar supuestos intentos de secuestro matando a todos los presentes en la escena. La estricta censura militar israelí sobre lo que se permite publicar es también un factor para muchos palestinos. Así, el activista Khaled Zeidan señala que lo primero que le viene a la mente al pensar en el 7 de octubre es la desinformación israelí. Ahora, después de un año, miro toda la desinformación que se divulgó después del 7 de octubre, parte de la cual fue promovida por el presidente estadunidenses, Joe Biden, y me parece que no hubo esfuerzo por desmentir, dar marcha atrás o disculparse por difundir mentiras , declaró a The New Arab.

Muchos palestinos expresan oposición a matar a civiles, como señala Ahmed, cuya familia entera pereció en bombardeos israelíes. Estoy en contra de atacar a civiles , sostuvo a The New Arab. El secuestro de niños, mujeres y ancianos nunca debió ocurrir .

Soportan el apartheid

El IPE indica también que 80 por ciento de palestinos que apoyan al 7 de octubre lo hacen porque ha puesto el tema palestino en el centro de la atención y eliminado años de abandono . Este sentimiento es conformado por un insoportable statu quo de apartheid ilegal que Israel ha impuesto a los palestinos, y por un profundo desencanto por el fracaso de las alternativas no violentas.

Abú Suhaib, palestino de Gaza, declaró a The New Arab que el ataque de Hamas revivió nuestra lucha y atrajo atención mundial a nuestro predicamento .

Cuando se le preguntó sobre la inmensa destrucción que Israel ha infligido en Gaza desde ese día, respondió: ¿Era mejor nuestra situación de antes? No estábamos vivos bajo sitio. ¿Qué futuro nos esperaba?

Al pensar en el ataque de Hamas, muchos palestinos citan una necesidad apremiante de romper un atroz sitio ilegal de 17 años sobre la franja, el cual Naciones Unidas y grupos de derechos humanos advirtieron en reiteradas ocasiones que volvería inhabitable el territorio en 2020.

Este lento sofocamiento ha puesto al borde del suicidio a muchos jóvenes sin futuro, pese a tener altos estudios. Para algunos, la creencia islámica en el castigo eterno es un mal menor que la no vida permanente en Gaza.