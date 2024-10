Una de las manifestantes expresó que no han hecho el registro, no nos han apoyado en nada; no hay turismo, no hay trabajo, no hay nada, no nos solucionan nada .

Asimismo, acusaron que representantes de la Secretaría del Bienestar están cobrando por censar a una sola familia y están dejando de lado a toda la colonia .

El grupo de comerciantes y prestadores de servicios se manifestó de forma pacífica el pasado 2 de octubre en la glorieta de Puerto Marqués, donde lanzaron un llamado de auxilio ante la situación que atraviesan.

No obstante, frente a la falta de acuerdos, en la reunión con autoridades estatales y federales el jueves, decidieron volver a inconformarse este viernes.

A su vez, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, pidió paciencia a residentes y prestadores de servicios afectados. Aseguró que hay representación de todas las instancias del gobierno federal en Acapulco, por lo que todos serán atendidos, y se aplicarán estrategias de solución.