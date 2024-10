Casal enfatizó: soy una persona inquieta que ama la música de manera muy vehemente, que forma parte de mi discurrir; es decir, no es una profesión, pero lo es; no es un trabajo, que también lo es; es algo vocacional que descubrí a edad temprana; he ido creciendo, ampliando mi conocimiento y mi manera de hacer música .

s La artista dijo que en el rencuentro interpretará temas de su repertorio. Foto cortesía de la producción Foto cortesía de la producción

Piensa en mí

A propósito de este tema, Casal, aseguró que esta canción se ha convertido en tema imprescindible en su repertorio, además de que recibió, ayer, de manos de Vianey Lárraga, viuda del autor mexicano, una medalla en reconocimiento por su magistral versión e interpretación de Piensa en mí.

Este bolero “me une al país, a través de la importancia del compositor mexicano, me permite sentir una agradecimiento infinito a su talento. Desde 1991, canto Piensa en mi de manera ininterrumpida en cualquier lugar del mundo”.

Luego de varios años de no presentarse en México, dijo que en este rencuentro lo que me apetece por encima de todo, es volcarme, de manera individual, mediante las canciones del repertorio, sin mucho aditivo; podría hacer una cantidad de homenajes a la música mexicana que me interesa, pero con lo que ofreceré va a estar bien .

Con franqueza, Casal también abordó el tema sobre los dos episodios de cáncer que tuvo en 2007 y en 2011. “Soy afortunada antes del primer episodio y después del segundo; además no dejé de trabajar e hice dos discos Vida tóxica y La pasión. Esas experiencias dolorosas, no traumáticas en mi caso, me han servido para entender muchas cosas de lo que significa vivir, de tener fortaleza aún en los momentos más débiles y saber que hay gente que te empuja y ayuda. Me he convertido en una persona más humana”.

Luz Casal en Concierto, el 22 de octubre a las 20:30 horas en el Pepsi Center WTC, fue posible por Orly Beigel Producciones y LaTe Producciones.