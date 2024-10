Como en una película de western, el músico y compositor inglés Ringo Starr, ex baterista de The Beatles, se convirtió en un vaquero para su nuevo sencillo Time On My Hands, ya disponible en todas la plataformas de música digital.

Con The Beatles, el músico interpretó y escribió canciones de ese género, destacan los temas Act Naturally, What Goes On y Don’t Pass Me By, también incluyó ese estilo con la banda Rory Storm y The Hurricanes donde participó, además grabó un álbum country titulado Beaucoups of Blues, en 1970 como su segundo álbum en solitario.

Como lo compartió la disquera Universal Music México en un comunicado, la historia del origen del nuevo disco fue un poco fortuita, después de un encuentro casual entre Starr con Burnett en un acto en Los Ángeles en 2022, el baterista inglés le pidió a Burnett que escribiera una canción para un epé que estaba grabando.

Burnett realizó nueve canciones, todas en estilo country, Starr las incluyó en Look Up, su álbum de ese género en más de 50 años y su primero de larga duración desde 2019.

Starr llevará su nueva música a Nashville cuando actúe como cabeza de cartel en el famoso recinto Ryman Auditorium con dos presentaciones en enero de 2025. Las entradas saldrán a la venta el 25 de octubre.

Ringo Starr y T Bone Burnett siguen con la promoción del disco y se presentarán en un episodio de TalkShopLive, la red de streaming en vivo el 22 de octubre a las 19 horas, en Estados Unidos.