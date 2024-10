Sobre su decisión de hacer Emilia Pérez en español, Jacques Audiard, dijo: Yo no hablo español, pero me parece una lengua de poetas y muy musical. A mi me gusta el ritmo .

Como preludio de la veladainaugural, Daniela Michel y los invitados de Emilia Pérez conversaron con los medios. La directora del certamen refirió que para ella “estaba clarísimo que Emilia Pérez era la cinta de apertura de esta edición del FICM desde que la vi en le pasado festival de Cannes. Realmente me parece extraordinaria, con una creatividad y forma impresionante de hacer una fusión de muchas técnicas fílmicas y es un filme original que nunca había visto. Me dejó impresionada y era la película clara para inaugurar esta edición”.

▲ Fotogramas de la película Emilia Pérez, del realizador francés Jacques Audiard.

Confesó además “que hace 43 años estuve en México y me marcó, siempre quise volver para filmar. Leyendo una novela de un narcotraficante que quiere volverse mujer, y perdón pero México sufre este problema y si tenía que ser un asunto de narcos, tenía que ser aquí”. Tensando su respuesta el director francés señaló: Por ejemplo, en la prensa de mi país salen de vez en cuando noticias de los 43 estudiantes desaparecidos y se olvida el tema, pero yo soy de los franceses que no olvidarán a esos desaparecidos .

En su intervención la actriz española Karla Sofía Gascón mencionó: Volver a México me parece algo maravilloso. Ver su sol, la hospitalidad y recibimiento de la gente, doy las gracias. Vengo con una ilusión tremenda de hablar español porque ni siquiera en el festival de San Sebastián lo pude hacer, me hablaban en vasco y no les entendí nada .

La actriz agregó: quiero dar las gracias a Francia porque, deberíamos aprender mucho de ellos ya que han sido capaces de tomar una película situada en México, hablada en español para representar a su país a los premios internacionales como para los Oscar .

Gascón confesó: Si hay algo de lo que tenía miedo era de cómo iba recibir el público esta película aquí en México. Y como es una cinta maravillosa y hermosa, con tanto amor para este país como no se pueden imaginar, ojalá sientan lo mismo que yo sentí la primera vez que la vi, que me hizo llorar. Espero que la tomen como un regalo para México y el reto más fuerte de hacerla fue conseguir un acento mexicano que no fuera un chiste .

Asimismo, la actriz Adriana Paz (la única mexicana en conseguir un premio en Cannes por su trabajo actoral), confesó que el mayor reto de participar en esta cinta fue la parte de cantar. Me gusta y lo he hecho, he tomado clases, pero no me considero una cantante. Eso me puso nerviosa y me inquietó un poco, pero al final, cantar, resultó un regalo para mi .

Al terminar la proyección de Emilia Pérez, el público de la 22 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, rindió un ovación de pie por varios minutos.