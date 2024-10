Como parte de su campaña electoral, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha amagado con imponer aranceles de 100 por ciento a las exportaciones de vehículos terminados en México. En medio de sus arengas ha subido la apuesta hasta un 200 a 500 por ciento. Según lo dicho por el político, el objetivo es que no entren mercancías de China al mercado estadunidense a través de su frontera sur.

Destacó que el T-MEC da seguridad y certeza a inversionistas chinos y de otros países que buscan exportar al mercado de América del Norte. Refirió que desde julio de 2020, cuando entró en vigor el acuerdo comercial, las exportaciones de México a América del Norte no se han visto afectadas por alguna medida unilateral de sus socios comerciales. Incluso en el plano práctico, cualquier afectación a la cadena de suministro tiene consecuencias para empresarios en ambos lados de la frontera, explicó.

En respuesta, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México no es una plataforma de exportación de autos chinos a Estados Unidos, esto no existe, no hay ningún auto producido por empresas chinas exportado a Estados Unidos .

No obstante, el cónsul Isidro Rodríguez dijo frente a inversionistas de Jiangsu que, incluso sin las inversiones previstas para los próximos años, hoy en día, el 21 por ciento de los vehículos eléctricos en el mercado estadunidense se ensamblan en México . Además de que en el país actualmente hay 37 bases de fabricación para vehículos ligeros y sus componentes, de las cuales 13 son plantas de ensamblaje de automóviles (incluyendo dos de origen chino, BAIC y JAC).

México es el séptimo mayor fabricante de vehículos ligeros en el mundo y el primero de América Latina. La industria automotriz representa el 3.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional y 18 por ciento del manufacturero, además de ser el principal receptor de inversión extranjera directa con más de 37 por ciento.