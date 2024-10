De La Redacción

En su primera aparición pública tras el anuncio de que ganó el Premio Nobel de Literatura 2024, la escritora sudcoreana Han Kang dijo que espera que su vida no cambie drásticamente tras este reconocimiento, y aseguró que siempre se ha conectado con el mundo a través de mis escritos; quiero seguir encontrando lectores de esa manera .

En un acto en Seúl, donde le entregaron el Premio a la Innovación Pony Chung en reconocimiento a su profunda exploración de la sique humana y sus evocadoras expresiones emocionales, que han resonado entre lectores de todo el mundo , la autora señaló que la semana en la que se anunció su Nobel la recordará como una experiencia profundamente conmovedora , reseñó el diario The Korea Herald.

En un discurso que ofreció este jueves en el Pony Chung Hall de la capital sudcoreana, Kang recordó que cuando recibió la llamada del Comité Nobel no le pareció real. Simplemente traté de mantener la calma. No fue hasta que vi las noticias que me di cuenta de la gravedad del momento .

Sobre todo, extendió agradecimientos a quienes expresaron su preocupación por la tranquilidad en su vida personal tras recibir la máxima distinción, y reflexionó sobre sus 30 años de carrera, donde remarcó la sencillez de su vida diaria: No bebo y, recientemente, incluso dejé el café por razones de salud. Viajo rara vez. A veces, la gente me pregunta qué hago para divertirme .

Agregó que le gusta caminar, leer libros que aún no ha leído y pasar tiempo con su familia y amigos cercanos, pero lo que más disfruta es el tiempo que paso dando vueltas a las ideas que tengo en mente para mi próxima novela .

Kang, quien cumplirá 54 años el 27 de noviembre, comentó sobre la creencia convencional de que los años dorados de un autor son entre los 50 y los 60 años.

Si eso es verdad, me quedan seis años. Aunque algunos autores siguen activos hasta los 70 u 80 años, hace falta mucha suerte. Por ahora quiero centrarme en completar los tres libros que tengo en mente, con paciencia y perseverancia, mientras equilibro el resto de mi vida.