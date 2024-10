Brugada Molina manifestó que el reordenamiento del comercio ambulante será una prioridad para su gobierno, por lo que habrá un gran plan y acuerdo con los propios comerciantes y todos los involucrados para garantizar la paz y la seguridad en el centro de la ciudad, que garantice la actividad económica y cultural.

Pronto vamos a hacer este gran acuerdo, con un plan de reordenamiento y las veces que sea necesario se actualizará, para mejorarlo y garantizar que funcione , expresó.

El proceso será encabezado por la Secretaría de Gobierno, cuyo titular César Cravioto llamó a todos los líderes de comerciantes ambulantes para que se deslinden y no hagan alianzas con el crimen organizado. No los fortalece, los vulnera y sus diferencias deben resolverse con diálogo, no con violencia .

También dio instrucciones a las secretarías de Movilidad y Seguridad Ciudadana para que presenten lo más pronto posible un plan para regular la circulación de motocicletas, no sólo por un tema de seguridad, sino también para evitar accidentes de tránsito.