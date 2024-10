César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Viernes 18 de octubre de 2024, p. 6

La determinación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el miércoles de reanudar labores en todos los juzgados y tribunales del país modificó totalmente el plan de acción de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación inconformes con la reforma judicial, por ello cancelaron una manifestación en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y desde la madrugada realizaron asambleas virtuales y presenciales para definir cómo van a continuar su lucha.

En el caso del primer circuito que corresponde a la Ciudad de México, realizaron una consulta fast track, en la que de 63 órganos jurisdiccionales que integran el PJF de San Lázaro, 56 votaron a favor de que continuar con el paro de labores, cinco en contra y dos se abstuvieron.

Patricia Aguayo Bernal afirmó que el próximo miércoles se reunirán con el diputado Ricardo Monreal para que su demanda de que las percepciones que hoy obtienen se respeten aunque se extinga la Judicatura.

Ante más de 500 personas (de 3 mil que laboran en el Palacio Nacional de Justicia) en San Lázaro, Aguayo Bernal, quien se autodenominó la vocera de los trabajadores, insistió en entablar un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.