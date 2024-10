Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 18 de octubre de 2024, p. 4

La estela de violencia que dejó la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón y Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) preso en Estados Unidos, continúa hasta hoy con por lo menos 16 mil 800 personas desaparecidas entre 2006 y 2012 y que siguen en esa condición, según el registro nacional de desaparecidos y no localizados.

Una de ellas es Luis Ángel León, ex policía federal, quien desapareció junto con seis compañeros y un civil el 16 noviembre de 2009 en Michoacán. Su madre, Araceli Rodríguez, recordó cómo imploró a García Luna buscar a su hijo, pero sólo recibió amenazas.

Por eso, la sentencia de 38 años de prisión para el ex secretario por su relación con grupos criminales “nos mueve el corazón (a las familias), el decir: ‘¡carajo...! No hicieron nada por encontrar a los muchachos porque había vínculos de García Luna con el narco’”, expresó.

En entrevista, relató que tuvo una reunión con el entonces titular de la SSP un año y seis meses después de la desaparición de Luis Ángel y los seis policías federales: “Se puso enfrente de mí, me miró a los ojos, se recargó en su escritorio y me dijo: ‘Araceli, ya deja de estar buscando culpables donde no los hay. Fue la delincuencia organizada la que se llevó a los compañeros, yo creo que es muy bonito que tú reflexiones, te sientas tranquila, que pienses, que pases una película de tu vida… Relájate y piensa 10 minutos cómo te gustaría morir’”.