Cortés Mendoza reviró que el ex mandatario no debería hacerse el indignado. Al contrario, los “indignados somos los mexicanos... los panistas. México y el PAN merecen una puntual explicación… y disculpas”.

Debería darle vergüenza, porque dejó sola a Josefina Vázquez Mota porque no ganó su candidato, Ernesto Cordero, y siendo presidente de México, haber tenido un tercer lugar y haber tenido la peor caída en la historia del PAN, porque ahí sí caímos en puntos. Yo recibí el partido en 17 puntos y terminó en 17 puntos porcentuales , es decir, mantuvo su intención de voto, señaló.

Cortés Mendoza insistió en su propuesta de tipificar como terrorismo el narcotráfico para que se investigue a todos, incluidos los morenistas, a todos los García Lunas de este país, de cualquier gobierno, incluido el de Claudia Sheinbaum .

Pidió que todos se blinden y tomar medidas para que hechos como el del ex secretario de Seguridad no se repitan.

En conferencia de prensa, se preguntó al ex secretario de Gobernación de Calderón, Francisco Ramírez Acuña, si vio actitudes que le hicieran dudar de García Luna. Respondió que sólo duró año y medio en el cargo y durante ese tiempo no tuvo mayor comunicación con el ex funcionario. Tampoco el ex presidente le expresó algo al respecto, sostuvo.