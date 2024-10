César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 18 de octubre de 2024, p. 3

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reiteró que Fernanda Casanueva de Diego no es abogada; es economista egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México y no tuvo dependencia jerárquica de carácter laboral ni organizacional con el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

En una nota informativa, el CJF explicó que de abril de 2009 a octubre de 2011, Casanueva de Diego fue directora general de Coordinación Operativa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y los titulares de ésta en ese periodo fueron Fernando Gómez-Mont Urueta y Francisco Blake Mora.

Agregó que Fernanda Casanueva se ha desempeñado en diversos cargos de la administración pública federal, entre los que destaca el de Oficial Mayor, así como en las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes y Energía.