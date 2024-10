Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 18 de octubre de 2024, p. 3

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descalificó ayer a Felipe Calderón Hinojosa por buscar deslindarse de Genaro García Luna, el narco ahora condenado en Estados Unidos, a quien –resaltó– puso al frente de la guerra que declaró en su sexenio (2006-2012) y cuyas consecuencias se siguen viviendo .

En la conferencia matutina descartó investigar al ex mandatario por este caso y lo tachó de ser un cínico por decir que no se dio cuenta de que su ex colaborador, como secretario de Seguridad Pública, estaba coludido con el cártel de Sinaloa. Por lo menos debería ofrecer disculpas, afirmó.

Sheinbaum Pardo llamó a realizar un análisis profundo de lo que fue ese periodo panista, para que no se olvide y se sepa a quiénes representan . Señaló que la condena de más de 38 años de prisión para García Luna habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón .

También se lanzó contra el dirigente del PAN, Marko Cortés, por haberse deslindado del ex funcionario federal. Que se vea dónde está la hipocresía , sostuvo, al recordar que ese partido ha tapado muchos delitos, como el cártel inmobiliario .

Consideró que Vicente Fox debe explicar por qué contrató en su gobierno a García Luna como titular de la extinta Agencia Federal de Investigaciones.

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo exhibió el mensaje que Calderón Hinojosa emitió en redes sociales tras conocerse la sentencia para su ex colaborador. Lo menos que podemos decir es que es de un cinismo terrible , comentó.

Sostuvo que no le corresponde decir si el ex presidente estaba o no involucrado en los delitos que le imputó la justicia estadunidense a su ex funcionario, pero afirmó que no es menor lo que ocurrió en la corte de Brooklyn, donde el juez Brian Cogan comparó a García Luna con Joaquín El Chapo Guzmán.

En un amplio recuento, la Presidenta resaltó que durante el gobierno calderonista hubo un notable crecimiento de secuestros (de 733 en 2006 a mil 421 en 2012) y que en todo el sexenio se registraron más de 7 mil casos, de acuerdo con una gráfica que difundió.

Recordó el montaje en el caso de la francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro pero liberada por irregularidades en el proceso, lo que generó una crisis diplomática con Francia.