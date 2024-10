Humilde y no satisfecho con esta última calidad autoimpuesta, decidió repartir por doquier: en su administración, dijo, la lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona, sino de todo un equipo de gobierno que combatió al crimen con toda la fuerza del Estado , ergo, sí decidió, pero poquito. Llama la atención que se victimice y sostenga que hizo lo que hizo aun a riesgo de mi propia vida . ‘¿En serio? Rodeado y protegido por alrededor de 8 mil integrantes del Estado Mayor Presidencial, ¿es real que corrió peligro? Ni lejanamente, pero de cualquier suerte se autopagó un bono de riesgo (equivalente, más o menos, a 30 por ciento de su sueldo como inquilino de Los Pinos) y lo hizo extensivo a los integrantes de su círculo de funcionarios más cercano, quienes ni de lejos vieron las zonas explosivas.

El comandante Borolas llora amargamente: he sido juzgado sin misericordia e insiste en que él no sabía nada de nada, lo que nos remite al ex presidente López Obrador cuando, allá, por inicios de 2023, decía que del juicio de Genaro García Luna saldrá mucha información e involucrará a un buen número de personajes de la política y el empresariado mexicanos.

El exmandatario analizó tres posibles desenlaces del juicio y posterior condena del narcopolicía: “que García Luna sea inocente y que Felipe Calderón no tiene por qué preocuparse. Y no sólo hablo de la responsabilidad ante la autoridad, sino lo que implica en la conciencia de cada cual. Entonces, esa es una posibilidad, que sea inocente y que se hayan equivocado o hayan actuado mal los que los están juzgando. Ésa es uno.

La segunda, que García Luna no es inocente, pero Calderón no está involucrado ni se enteró. Es un hecho que se convirtió en un hombre cercano y de toda la confianza, de eso no hay duda, porque fue como avanzando, avanzando, avanzando hasta que se puso del lado de él, pero tampoco eso significa que Calderón esté involucrado. Ahí lo que pudo haber sucedido, en esa hipótesis, es que él no tuvo cuidado y se dejó engañar o lo engañaron. Esto tampoco se descarta, porque en política los amigos suelen ser de mentira y los enemigos de verdad. Entonces, que lo engañó, que sí estaba involucrado y lo engañó, y sintió que era muy eficiente. Y la tercera, que Calderón sí sabía y que estaba involucrado .

Dado lo anterior, si lo sabía es cómplice; si no lo sabía, es un pendejo, y ahora con la condena de García Luna queda claro que es ambas cosas, más un ser despreciable.

Bien lo puntualiza la presidenta Sheinbaum: la condena a García Luna nos debe llevar a un análisis profundo de lo que fue ese periodo, la decadencia, la degradación del sexenio de Calderón; ¡cómo declara una guerra en su propio país! Guerra quiere decir permiso para matar bajo condiciones de excepción . Entonces, lo menos que podemos decir es que es de un cinismo terrible . Pero, miserable, Borolas dice que lo volvería a hacer.

