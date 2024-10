Con los casi pobres , cuyos ingresos están apenas por encima del umbral de pobreza, significa que tres cuartas partes de la población argentina no tienen acceso a una vida digna y enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades básicas , mientras la inflación alcanza niveles históricos erosionando el poder adquisitivo de los hogares. El reporte menciona que el efecto devastador de la pobreza no sólo afecta el presente, sino también al futuro de Argentina como país y a las generaciones de niños y jóvenes.

“La clase media, que solía ser el motor de la economía argentina, se ha visto reducida a una fracción, mientras la clase pobre sigue creciendo a un ritmo imparable (…) El ingreso promedio es un indicador que ya no refleja la realidad social del país, con una distribución del ingreso más desigual, lo que significa que una pequeña porción de la población concentra la mayor parte de los recursos”, añade.

En aquella fecha, a pie durante kilómetros, los participantes llegaron a la Plaza de Mayo, advirtiendo que no se iban a ir hasta que no liberaran a Perón, quien defendía y favorecía a la clase obrera, pero aunque no lo lograron en esa fecha, ese día nació el peronismo, el mayor partido político hasta ahora.

Ayer, se realizaron actos en todo el país, la mayoría en esta capital y la provincia de Buenos Aires, que involucraron a miles de manifestantes, como un resurgimiento muy importante. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue a la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) creada en 2009, reuniéndose con estudiantes, graduados, docentes, el resto de la comunidad universitaria y solidarios.

Este es un gran día para festejar acá, en una universidad pública y gratuita en un momento como el que estamos viviendo , dijo en una entrevista con una radio local. Me parece que es donde adquiere todo su sentido y toda su razón de ser el haber militado, formarme y haber mantenido mis creencias sociales hasta el día que me muera , sostuvo.

Ante los estudiantes se refirió al gobierno de Milei: “la oficialista La Libertad Avanza tiene ‘odiología’. Son teóricos y prácticos de la odiología. Lo ves en la calle, en cómo reprimen, cómo van a la Universidad de Quilmes a romper una asamblea y salen a victimizarse cuando están las pruebas de que fueron los que entraron a atacar con gas pimienta”.

En Berisso, provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof encabezó ante una multitud el acto de conmemoración con la asistencia de todos los intendentes, ya que desde esa ciudad del sur fabril, a la que llaman los peronistas kilómetro cero partió la histórica marcha del 17 de octubre.

Kicillof recordó la gesta histórica que nos enseñó que la lealtad es con el pueblo, y la patria no se vende . En un vibrante discurso llamó a la unidad partidaria, resaltó la obra política de la ex presidenta y denunció la gravedad de la coyuntura social.

En noviembre, deberá elegirse en comicios internos a quien presidirá el Partido Justicialista a nivel nacional, en cuya lista están Fernández de Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintelas.