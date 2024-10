Se siente muy bonito ver a amigos pararse en este tipo de escenarios, no sólo poder observarlos dar lo mejor de sí mismos, sino que alimentan el espíritu de todos los que somos arqueros. Son la encarnación de que los mexicanos podemos estar en lo más alto , expresó Caleb Urbina, quien consiguió plata por equipos en la justa continental.

“Ayuda mucho porque la gente puede convivir con los mejores del mundo y al mismo tiempo vernos en acción y entender un poco más la complejidad del deporte.

El público es un factor importante y cuando están de tu lado te dan mayor seguridad. Para mí es especial porque mi familia y amigos me pueden venir a ver , agregó Quintero.

Hacer justas de esta magnitud en el país ayuda a que más personas, sobre todo jóvenes, desarrollen un interés por comenzar en el deporte, ya sea tiro con arco o no. Poder ver a los mejores del mundo los motiva sobre lo que puede lograr una persona, puesto que crea una admiración que se transforma en deseos , destacó Urbina.

A partir de las preseas olímpicas en 2012, el tiro con arco ha conseguido una mayor difusión en el país, consecuencia de los múltiples logros de atletas tricolores. En Tokio 2020, Alejandra Valencia en dupla con Luis Abuelo Álvarez dio a México una medalla de bronce, mientras en París 2024 el equipo femenil conformado por la propia Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez repitió la gesta al finalizar tercero y traer consigo otro metal.

El tiro con arco se ha hecho ver cada vez más con el paso del tiempo, es algo que he notado en 15 años de practicarlo. El logro del equipo femenil mexicano en París es una reafirmación de que vale la pena invertir en el desarrollo del deporte , subrayó Urbina, quien también considera que por el gran nivel existirá una mayor competencia en la selección nacional.