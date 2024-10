Agregó que se debe analizar qué tanto es así, qué tanto no, pero que sepan nuestras paisanas y paisanos que lo que queremos es fortalecer los consulados para su atención. Entonces, lo vamos a hacer .

Ante la controversia que ha generado el nombramiento del ex cónsul de Nueva York Jorge Islas como titular de la recién creada Coordinación General de Consulados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente revisar el caso.

Sin beneficio

Este diario ha documentado que organizaciones y representantes de activistas connacionales denunciaron que durante la gestión del ex cónsul se dio una política elitista y que no benefició a la comunidad . Algunos han subrayado que Islas se negó a trabajar con parte de la comunidad y no hizo nada por mejorar los servicios. Incluso, personal del consulado manifestó haber sido víctima de maltratos.

El movimiento binacional Fuerza Migrante también llamó al canciller Juan Ramón de la Fuente a reconsiderar la designación. Opina que al frente de la Coordinación General de Consulados debe estar un diplomático de carrera, con experiencia, con la sensibilidad y compromiso genuino para atender las necesidades y realidades de los connacionales que viven fuera del país.