Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 17 de octubre de 2024, p. 13

Lesiones microscópicas que no se palpan, sospechosas de ser un cáncer de mama, se identifican en las mastografías. En ese momento, el médico radiólogo puede extraerlas para luego confirmar el diagnóstico y, en su caso, se realiza una cirugía conservadora. Es decir, con ese nivel mínimo de daño, las mujeres erradican la enfermedad y no pierden sus senos. Ese es el objetivo de la detección temprana del tumor que todavía se mantiene como la principal causa de enfermedad y muerte de población femenina adulta por tumores malignos, afirmaron especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La identificación oportuna de la neoplasia es posible por el desarrollo científico y de la tecnología médica que empezó a llegar a México a fines de los años 90 con los equipos digitales de mastografía y dispositivos para la realización de biopsias por estereotaxia, así como otros que son útiles para evitar complicaciones y pérdida de la calidad de vida de pacientes con tumores en etapa temprana (estadios 1 o 2), sometidas a cirugía y en quienes, además de la resección del tumor, es necesario verificar que no se haya extendido a los ganglios de la axila.

El 19 de octubre es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, del cual en México se diagnostican 31 mil casos al año y es causante de más de 8 mil decesos, de acuerdo con datos de 2022 del Observatorio Global de Cáncer (Globocan) de la Organización Mundial de la Salud.

Evitan extirpación de senos

En entrevista, Samuel Rivera, titular de la División de Atención Oncológica en Adultos del IMSS, explicó el procedimiento para el mapeo linfático y biopsia de ganglio centinela. Consiste en identificar, mediante un colorante que se introduce a través de la areola en el momento de la cirugía, si existen células cancerosas en los ganglios.

Si la zona no se pinta , no hay necesidad de retirar nada más que la masa tumoral o sólo una primera línea ganglionar y es todo. En el pasado, dijo, cuando no se contaba con las herramientas tecnológicas, se practicaban cirugías amplias.

Debido a que suele ocurrir que el tumor extendido al sistema linfático sea pequeño y no se sienta a la palpación, los médicos tenían que disminuir el riesgo de diseminación. El problema es que esas operaciones amplias implican el retiro de varios relevos de ganglios y al menos 30 por ciento de las pacientes presentan complicaciones; desde un mayor tiempo de recuperación de la cirugía y dolor hasta la hinchazón discapacitante del brazo (linfedema). Este último deteriora la calidad de vida y el estado anímico de las afectadas.