Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 17 de octubre de 2024, p. 12

Profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM manifestaron ayer que debido a que esta institución cambió el sistema de registro de asistencia por uno de firma electrónica, a más de 80 académicos no nos pagaron el bono correspondiente a este mes, y nos argumentaron que tenemos muchas inasistencias, lo cual es falso , detallaron varios de los afectados.

En entrevista resaltaron: uno llega y firma, y aparece una lucecita verde, uno se confía que ya se registró la asistencia y se va a su salón a dar clases; y ahora resulta que no nos las registraron. Nos llegó un citatorio, donde se nos informa que tenemos hasta el viernes (mañana) para aclarar la situación .