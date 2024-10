Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 17 de octubre de 2024, p. 12

Siete académicos de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Santo Tomás, fueron notificados por la directora del plantel, Dulce María Monroy Becerril, de que se les instrumentará un acta administrativa en su contra, por presuntas faltas de probidad u honradez, (por) comprometer con imprudencia, descuido o negligencia la seguridad de las personas (estudiantes), que ahí se encontraban y (la) falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo .

Los profesores, entrevistados en las instalaciones de la ESCA ayer por la tarde, aseveraron: la dirección general del plantel emprendió acciones represivas y vengativas contra los docentes que acompañados por estudiantes de esta escuela realizaron el pasado 4 de septiembre un bloqueo en Circuito Interior, en demanda de que se revise el proceso de elección de la directora Monroy Becerril, porque no cumple los requisitos para ser titular de esta escuela. No es egresada del IPN, y eso es obligatorio, de acuerdo con el reglamento interno , subrayaron.