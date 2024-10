Papalotla, Méx., Al encabezar ayer la asamblea informativa de entrega de la beca universal de educación básica Rita Cetina en este municipio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los menores de edad no son el futuro de México, sino el presente, porque si una sociedad no cuida a sus niños y a sus niñas difícilmente vamos a poder pensar en el futuro .

Las mujeres somos quienes cuidamos de los hijos, estamos pendientes de que la casa esté limpia, cuidamos hasta a los maridos y ya llegamos a los 60; los hijos crecieron, y ¿quiénes reconocen el trabajo? Pero como llegó una mujer Presidenta vamos a reconocer la labor de las mujeres mexicanas con un apoyo , añadió.

“Las mujeres podemos ser matemáticas, bomberas, maestras. Muchas veces nos dijeron que no podíamos ser e imagínense, había un dicho que decía ‘calladita te ves más bonita’; ¡eso no! Todos tenemos voz y queremos que se escuche la voz de las mujeres”, apuntó la mandataria.

Destacó que impulsa un programa para los adultos mayores a fin de que reciban atención de salud. Para ello contratarán a más de 20 mil enfermeras, enfermeros, médicas y médicos con la finalidad de que visiten a las personas de ese grupo de edad casa por casa.

Y a mediados de 2025, junto a los bancos del Bienestar, se instalarán farmacias del Bienestar, a fin de que los adultos mayores obtengan sus medicamentos de manera gratuita.