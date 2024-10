Néstor Jiménez y Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 17 de octubre de 2024, p. 7

Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) acudieron ayer a su primera cita con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la intención de salvar al organismo; acordaron mantener un trabajo permanente en el contexto de la discusión de la iniciativa de reforma constitucional que busca su desaparición.

Sin embargo, al término de la audiencia realizada en Bucareli –la primera que consiguen con un gobierno de la Cuarta Transformación, pues pese a que buscaron insistentemente un acercamiento con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, no lo consiguieron–, los comisionados externaron en entrevista que no hubo ningún compromiso de no extinguir el INAI.

En tanto, Rosa Icela Rodríguez comentó en redes sociales: “Por instrucción de la Presidenta@Claudiashein recibimos a integrantes del @INAImexico en la @SEGOB_mx para escuchar sus planteamientos. Les expresamos que el @GobiernoMX está abierto al diálogo, siempre privilegiando la transparencia y rendición de cuentas al pueblo de México”.

Luego del encuentro, que duró una hora 45 minutos, el comisionado presidente, Adrián Alcalá, declaró que se trató una reunión productiva, y destacó que la secretaria de Gobernación fue muy receptiva .