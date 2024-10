Gustavo Castillo, César Arellano y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Jueves 17 de octubre de 2024, p. 5

Los trabajadores inconformes con la reforma judicial y que demandan se les garanticen sus salarios y prestaciones actuales hasta 2030 aunque se extinga la Judicatura exigieron que se reduzcan los sueldazos de la burocracias dorada del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la manifestación que realizaron ayer en la sede del CJF pidieron que la Judicatura haga ajustes presupuestales a quienes ocupan del nivel uno al 12 , ya que, indicaron, no es posible que un secretario técnico de ponencia de consejero gane lo mismo que un juez de distrito sin siquiera tener las mismas responsabilidades .

Expusieron que los ajustes financieros también se deben realizar en la Corte, sobre todo en su burocracia y sus secretarios de estudio y cuenta. Que los ajustes y descuentos se hagan arriba y no en perjuicio de la base trabajadora .