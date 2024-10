Sin duda, García Luna y Calderón son las cabezas visibles de esta espeluznante trama que a los mexicanos les ha costado un mar de sangre, una catarata de recursos económicos y el avance del crimen organizado (no ajeno al de cuello blanco), pero no son los únicos. Tiempo atrás, el entonces presidente López Obrador preguntaba ¿cómo es posible esa doble vida? de funcionarios y narcos, que por un lado se les premia y reconoce su labor por combatir a los malosos, y por el otro se hinchan de dinero e impunidad con la protección a la delincuencia.

García Luna no es el único, desde luego, pero cierto es dejó de ser útil a los intereses estadunidenses y sus agencias (que se metieron hasta la cocina, en todo participaban y todo lo sabían), ergo, es carne desechable y al mismo tiempo utilizable como propaganda para demostrar el decidido combate al narcotráfico ordenado por la Casa Blanca, cuando en los hechos las citadas autoridades están involucradas hasta el cuello.

Entonces, ¿qué le queda a García Luna? ¿Apelar la sentencia? Negociar con el Departamento de Justicia? ¿Información por años de cárcel? ¿Testigo protegido? O de plano tragar sapos y mantener impune a Calderón, como hasta ahora lo ha hecho la derecha gachupina.

Las rebanadas del pastel

La industria jabonera nacional está de plácemes, porque su caja registradora no deja de tintinear: en los últimos días el consumo de sus productos se ha masificado en las filas del Partido Acción Nacional y en las del sicariato mediático por él financiado, pues a la menor oportunidad, comenzando por Felipe Calderón, todos, absolutamente todos, se lavan las manos: de García Luna, no sabía , nunca me enteré , ni lo conozco , no sé quién es , ni en fotografía , no tengo evidencia , etcétera, etcétera.

X, antes Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com