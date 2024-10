¿E

s cómplice el ex presidente Felipe Calderón de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado a purgar en una cárcel de Estados Unidos una pena de 38 años? Según la legislación de México sí lo es.

Quiere lavarse las manos

En un esfuerzo tan desesperado como inútil, Felipe Calderón escribió un largo mensaje en X para marcar distancia con García Luna, después de que se conoció que había sido condenado a 38 años de cárcel en Estados Unidos por sus vínculos con el tráfico de drogas. Tiene 56 de edad, prácticamente es una condena a prisión perpetua. El ex panista que llegó a la Presidencia haiga sido como haiga sido , según sus propias palabras, se defiende y da la espalda a su amigo y colaborador.

Dice Calderón que no sabía

Sobre el caso García Luna, señalo: 1) Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él; 2) No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender. Por lo mismo, soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos . ¿Pero sólo García Luna debe asumirlas?

Noroña lo denunció