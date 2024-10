Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 17 de octubre de 2024, p. 27

Santiago. Aquellos hechos al ocaso del viernes 18 de octubre (18-O) de 2019 y el crujido sistémico que le siguió quedarán para siempre en el imaginario colectivo del país, con análisis de historiadores y sociólogos tratando de explicar, sobre todo, cómo fue posible que, a final de cuentas, en términos estructurales, en Chile no pasara nada.

Porque cinco años después, dos procesos constitucionales fallidos de por medio –uno controlado por una sumatoria de grupos identitarios izquierdistas y otro por la ultraderecha pinochetista– y con Gabriel Boric en la presidencia, Chile es tan neoliberal como entonces.

No cambió la salud pública ni privada, más bien ésta se fortaleció a costillas de los asegurados; no cambió, y más bien está cerca de reafirmarse, el modelo de pensiones privado, eje del régimen neoliberal, no hay cabida para uno basado en la solidaridad intergeneracional; no hubo reconocimiento de país plurinacional, no hubo reforma a la policía, etcétera.

Sólo queda una disputa en torno a cómo se asienta la verdad histórica de los hechos, con una derecha que describe aquellos días, cuando millones se movilizaron como un estallido delincuencial ; y una izquierda que apenas se asoma a justificarlos.

El propio colectivo social parece sentir vergüenza de sí mismo, porque el respaldo a la movilización es de 23 por ciento, lejano a ese 55 por ciento que llegó a tener, según el Centro de Estudios Públicos.

El estallido fue antecedido por grandes movilizaciones: los estudiantes en 2006, 2011 y 2019, contra la mercantilización y en favor de educación gratuita y de calidad; los jubilados y organizaciones sociales contra el sistema previsional individualista en 2016 y 2017, la enorme marcha feminista de 2018; también, de comunidades severamente afectadas por la contaminación o la sequía.

El ambiente venía caldeado además por abusos del empresariado, colusiones de precios en sectores sensibles como los medicamentos, la alimentación y productos sanitarios. La clase política figuraba involucrada en financiamiento ilegal a partidos y parlamentarios.

La ira comenzó en el Metro