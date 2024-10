“Prefiero hablar de muerte con dignidad, porque eutanasia es un caso muy particular que se refiere a cuando alguien que está en una situación terminal y se le da la oportunidad de finalizar su vida de mano de otra persona, de un doctor o de un amigo. Este no es el caso de la historia de La habitación de al lado. Martha es muy clara, se va a quitar la vida. Sólo pide a Ingrid que la acompañe, no que haga nada. Pero sí, el concepto de poder decidir tu forma de morir, tu momento y tu forma de vivir esa muerte es increíblemente importante para mí. He experimentado este territorio en mi propia vida y tener la oportunidad de hacer una película de ello, especialmente ésta que es como un poema, es algo excepcional y valioso”, reiteró Swinton.

Swinton da vida a Martha, una corresponsal de guerra que padece un cáncer muy avanzado y que ha decidido que está preparada para irse. Así, le pide acompañamiento a su amiga Ingrid –interpretada porMoore–, para no quitarse la vida en soledad.

“Es por miedo (que no se facilite una ‘muerte digna’). La gente y algunos gobiernos nos animan a tener miedo, a mirar a otro lado. Nos distraen de cosas tan esenciales como que somos mortales y todos vamos a morir algún día. Por eso, hay que profundizar en conocimientos reales y rodearse de relaciones sabias, así todo va a acabar funcionando”, explicó la actriz, para después agregar que está claro que otros países van a seguir el ejemplo de España con la Ley de la Eutanasia.

A raíz de esta petición, ambas mujeres –una periodista y una escritora– establecen una relación de amistad que disfrutan y que para las actrices ha crecido de forma natural, lo que les ha permitido ponerse enfrente de la cámara sin actuar .

A medida que la relación de Ingrid y Martha crecía, también lo hacía la nuestra, algo que no siempre ocurre. Poder captarlo en una película, vivirlo, reflejarlo, fue una oportunidad maravillosa. Ingrid y Martha realmente se deleitan la una con la otra, eso es muy importante, las mejores amistades son ésas. Cuando eso sucede aporta algo a tu ambiente que te da cierta sensación de alegría. No importa lo difícil que sean las cosas que estás discutiendo, simplemente nos gusta. Y eso es lo que sentimos la una por la otra, no hacía falta actuar , reconoció Swinton.

En esa relación de sororidad se van a ver reflejadas muchas otras mujeres en las salas de cine, cree Moore. Una relación que no muchos hombres perciben como fundamental, pero que Almodóvar sí, y por eso, asegura la estadunidense, construye universos de complicidad entre ellas.