El también director de Truenos de San Juan añadió: “Me gusta que la idea de un documental se vaya modificando conforme se realiza y que esto te cambie. Me agrada salir cambiado de todos los proyectos y éste no fue la excepción, porque al principio hubo mucha información y tenía diversos caminos potenciales, podía elegir cualquier problema que enfrentan los periodistas de la película, también estaba el tema de la libertad de prensa en México.

Mostrar el oficio

“A lo que llegamos en Estado de silencio fue algo muy orgánico: ir, levantar material, seguirlos… pero lo que sí tenía muy claro fue retratar cómo es el oficio periodístico hoy día en el país, porque hay una concepción muy obsoleta y romántica de lo que es un reportero, el hombre que usa gabardina, está en una rotativa, usa sombrero y trabaja en el New York Times, pero el periodismo pasa de mil formas, no es el mismo en el centro del país que en el sureste ni en el norte; no es igual para el fotógrafo que para el reportero que escribe la nota. Mostrar el oficio y cómo abordar el tema era importante.”

Marcos Vizcarra complementa: Para desprenderse de la cobertura diaria de estos temas, es importante aprender a cambiarlos. Hay una periodista que admiro mucho, Laura Castellanos, que cubre derechos humanos, pero los libros que ha escrito tratan sobre ovnis. No sé si me alcance la vida para poder contar otras historias y no sólo cubrir el dolor. No lo sé, lo que quiero es que mis hijos puedan tener otro tipo de historias y si no mis hijos, mis nietos, creo que los periodistas estamos en un momento histórico porque podemos decidir cómo será la narrativa para las próximas generaciones, o qué queremos quitarle a esas narrativas. Pero no sé si me alcance la vida para escribir de cocina porque todo mundo está harto de que se hable del dolor. Este documental no debería existir porque nada de lo que habla debe ser normal .

Estado de silencio, documental que explora los desafíos de la libertad de prensa en México desde la perspectiva de cuatro periodistas, se estrena hoy por Netflix.