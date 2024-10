No quedaba claro exactamente a qué se referían. Formalmente era para la transición energética, pero en el párrafo no quedaba claro si era solamente obligación del Estado la planeación de la transición o también la producción de todas las fuentes renovables de energía. Si hubiera quedado como tal, no habría sido consistente con lo que estamos planteando; es decir, de quedar así, podía ser que, si uno pone un panel fotovoltaico en su casa estuviera prohibido.

Por otro lado, la mandataria aseveró que promoverá la iniciativa para que ahora sí, efectivamente, nadie pueda ganar más que la Presidenta. En la enmienda que se aprobó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador diversos organismos autónomos buscaron evadirla y continuar percibiendo altos salarios, aun cuando contravenía la Constitución y la austeridad republicana.