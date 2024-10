Guanajuato, Gto., Desde que nos juntamos en 1987, el objetivo del Grupo Teatral Tehuantepec ha sido crear propuestas escénicas relacionadas con el entorno social de nuestra población, con la esencia del teatro comunitario, porque nos permite reflexionar sobre las problemáticas de nuestra comunidad, no sólo como un tema social, sino desde la complejidad del ser humano , indicó a La Jornada Marco Pétriz, director de la compañía que presenta hoy la puesta en escena Otro día de fiesta, en el Teatro Cervantes, en el contexto del 52 Festival Internacional Cervantino (FIC).

Pétriz considera que el arte dramático es un vehículo importante que ayuda a que el espectador pueda tomar conciencia sobre determinadas situaciones, ya que como artistas tenemos la responsabilidad de poner sobre la mesa el tema ante la sociedad y, a la vez, como ciudadanos, también nos corresponde responsabilizarnos.

El también actor comparte que el montaje es una adaptación de Fin de fiesta, de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio. En esa obra estaban los personajes de Amanda y Concha como centrales, pero también aparecían en escena, físicamente, las tres hijas de la protagonista. Y como teníamos la inquietud de mover el montaje con facilidad, conversamos con Luis Enrique para que hiciera una adaptación de su texto para poder llevarla a otros espacios, y él accedió .

Para Pétriz, las propuestas escénicas de la compañía teatral Tehuantepec no tendrían sentido si no hay una reflexión en torno a nuestra sociedad y manera de vivir. No nos interesa en absoluto un teatro exclusivamente estético, nuestro trabajo va más allá de eso: pensamos que el teatro debe provocar un cambio socialmente .

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha llevado a la escena 27 producciones, 20 de ellas de autoría original elaboradas a partir de una metodología de creación colectiva, que se apoya en exhaustivos procesos de investigación: documental, de campo y de indagación creativa en la escena.

Otro día de fiesta se presenta hoy a las 17 horas en la ciudad de Guanajuato.