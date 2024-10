Así es como se gestó la primera entrevista a un dirigente zapatista. Proiettis la redactó a mano, en un bloque de notas y la dictó desde un teléfono público al periódico L’Unità , el único que le tomó la llamada. El rotativo romano la publicó el 3 de enero y el semanario Proceso la tradujo al español en seguida.

Durante los 18 años siguientes, Gianni Proiettis se entregó en cuerpo y alma a la causa zapatista. A partir de febrero de aquel ya lejano 1994, fue corresponsal del periódico Il Manifesto documentando con pasión, pero también con profesionalismo impecable, lo que sucedía en Chiapas: las conversaciones de paz, las consultas, la guerra de baja intensidad, Acteal, las traiciones del gobierno…

El 10 de diciembre de 2010, en Cancún, Quintana Roo, se celebró la reunión de la Conferencia de Cambio Climático de la ONU (COP16). Al llegar el entonces presidente Felipe Calderón, la multitud rugió: ¡Espurio! Entre los presentes se encontraba Gianni. Seis días después, el 16 de diciembre, hacia las 10:30 de la mañana, fue secuestrado a unos 50 metros de su casa en San Cristóbal por tres personas y subido a un auto. Ese mismo día lo llevaron a Tuxtla Gutiérrez, a la unidad de atención de narcomenudeo de la procuraduría del estado. Aproximadamente a las 10 de la noche le ofrecieron disculpas y lo dejaron libre.

Pero el Estado no perdona. El viernes 15 de abril de 2011, temprano en la mañana, Gianni acudió a las oficinas de Instituto Nacional de Migración para renovar sus papeles migratorios. A las 7 de la noche estaba en un avión con rumbo a Madrid, desde donde lo trasladaron a Roma. Le habían aplicado el artículo 33, sin darle la oportunidad de defenderse, sin permitirle avisar a su esposa –ambas gravísimas violaciones a sus derechos humanos– y sin más motivación que una absurda acusación de ejercer una profesión distinta a la que estaba autorizado .

Gianni no tenía nada qué hacer en Italia, lejos de México, su patria de adopción. Se mudó a Perú, la tierra de Maribel. Residía en el Valle Sagrado de los Incas, había abierto una pizzería y recorría los Andes en una Royal Enfield, la mítica moto inglesa. Seguía escribiendo y publicando en La Jornada y en la Agencia Latinoamericana de Información. Mi última comunicación con él es de principios de septiembre del año pasado. No me contestó, pero no me preocupé porque siempre se tardaba. Anteayer me llegó la terrible noticia: Gianni falleció el 25 de septiembre de 2023 de una peritonitis aguda, sin haber regresado a su querido México. Desde aquí va un abrazo a Maribel.

* Historiador italiano