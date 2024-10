U

no. El ex ministro de Finanzas de Japón Taro Aso (líder del ultraconservador Partido Liberal Democrático) declaró a inicios de 2013: “Hay que cambiar el sistema médico de manera que se mueran pronto muchos de los pacientes terminales que utilizan ‘el dinero del gobierno’ para sus caros tratamientos”. Simultáneamente, el dueño de la empresa de alimentos orgánicos Whole Food (WF), John Mackey, calificaba de fascista al presidente Obama por su ley de reforma a la salud. Adenda: Mackey es coautor de Capitalismo consciente (sic), libro de cabecera del Tec de Monterrey.

Dos. ¿Mera crueldad neoliberal, en ambos casos? Veamos. En 2018, en el barrio catalán Marina del Port, el joven youtuber Kangua Ren extendió 20 euros a un mendigo, y galletas Oreo rellenas con pasta dentífrica. Esto le ayudará a limpiarse los dientes , le dijo. Minutos después, tras ingerirlas, el infeliz se dobló de dolor. Kangua (o Reset, 1.1 millón de suscriptores) grabó la escena y subió el video, generando ganancias por 2 mil 100 euros.

Tres. Las críticas contra el honorable señor Taro Aso y el parlanchín Mackey quedaron en nada, pues ambos tienen poder y son multimillonarios. En cambio, el video del youtuber causó una ola de indignación en Internet. Así, en 2022, una jueza de Barcelona lo condenó a 15 meses de cárcel, y a pagar 20 mil euros de indemnización por daños morales.

Cuatro. Otros casos. En abril de 2017, durante el gobierno del mafioso argencalabrés Mauricio Macri (2015-19), el ministro de Transporte Guillermo Dietrich calificó de golazo la brutal represión a trabajadores que cortaban una autopista estratégica de Buenos Aires. Y días después, tras la violación y asesinato de Micaela García (21 años), la funcionaria Maia Ferrua se burló del crimen aludiendo a la militancia kirchnerista de la víctima. Dato que los trols libertarios amplificaron en las redes, con sus clásicos JA-JA-JA (con mayúsculas).