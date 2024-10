La empresa de Ricardo Salinas Pliego argumentó que las limitaciones para la publicidad de los alimentos y bebidas no alcohólicas violaban las libertades de trabajo, comercio, los principios del libre mercado y competencia, e incluso la libertad de expresión.

El proyecto sobre el amparo en revisión 437/2024 sostiene que los derechos colectivos a la salud y el interés superior del niño no pueden supeditarse al mercado.

Lo anterior se refiere a los alimentos y bebidas que deben tener en sus empaques sellos de advertencia sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y otros componentes potencialmente nocivos.