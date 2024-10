Lamentablemente no aparecemos en la plataforma del IMSS-Bienestar, lo que nos dicen las autoridades es que están en proceso porque tienen que dar un visto bueno para incorporarnos, pero también sabemos que nos quieren ingresar con una base y código totalmente diferentes a los que se nos otorgaron. Somos personal que tenemos más de 10 años laborando en la institución, se nos hace injusto lo que está pasando porque es un tema administrativo que se sale de nuestras manos, nosotros cumplimos con lo que se nos solicitó .

No nos han contratado. Como parte del proceso escalafonario nosotros tenemos que presentar una renuncia para tomar el nuevo cargo o código. Nos dieron nuestra carta de presentación, hicimos todos los trámites administrativos, cumplimos con lo solicitado, nos entregaron nuestras cartas de presentación a las diferentes unidades a las que teníamos que acudir con nuestros nuevos códigos, pero lamentablemente tenemos entre 10 y 12 quincenas que no hemos recibido salario, medio año sin percibir sueldos.

Mary, doctora en uno de los centros de salud de la capital del país, dijo que debido al proceso de transición al IMSS-Bienestar, la institución no reconoce el procedimiento escalafonario ni las promociones de puestos.

Otros empleados de la salud cargaban pancartas que decían: Trabajadora de los Servicios de Salud Pública CDMX renuncié a mi plaza regularizada con promesa de base y tengo nueve quincenas sin pago de mi sueldo. Exijo la estabilidad laboral e IMSS-Bienestar no reconoce procesos escalafonarios. Tenemos seis meses sin pago .

Al grito unísono de Queremos pago. Exigimos nuestra base , los inconformes desplegaron una lona donde se leía: Somos trabajadores de los servicios de salud pública de la CDMX con más de 10 años de antigüedad, que posteriormente, a través de la transición a IMSS-Bienestar, el pasado 1º de marzo de 2024, seguimos laborando sin recibir salario y seguridad social; no se nos reconoce como trabajadores .

Trabajadores de la salud de la Ciudad de México incorporados al programa IMSS-Bienestar exigieron el pago inmediato de salarios y prestaciones que no perciben desde hace seis meses, así como el reconocimiento de las bases y respeto a la cadena de cambios escalafonarios.

Reiteró que las bases IMSS-Bienestar no tienen las condiciones ni materiales ni en prestaciones de su anterior trabajo. No nos pueden quitar derechos que ya teníamos ganados. Cualquier cambio en un trabajo es para mejorar, no para ir hacia atrás, y ellos quieren llevarnos hacia atrás. Sus condiciones son precarias porque el único derecho que tienes sólo es a vacaciones, pero todas las prestaciones que teníamos en los servicios de salud nos las están quitando .

Luego de reunirse con autoridades de salud, acordaron de manera verbal que se les pagará el 25 de este mes y los salarios que les deben en retroactivo hasta que les salden todo el dinero atrasado.

Por separado, integrantes de la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud entregaron un documento dirigido al director general de ese instituto, Alejandro Svarch Pérez, donde demandan mantenimiento a instalaciones y equipo biomédico con abasto suficiente de material y medicamento.

Firman convenio salarial empleados del IMSS

Por otra parte, el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del organismo firmaron el convenio de revisión salarial con un aumento de 8 por ciento general, a partir del 16 de octubre del año en curso.

En un acto realizado en el Centro Nacional de Capacitación y Calidad y Unidad Deportiva Villa Coapa, que se inauguró ayer, el director Zoé Robledo dio la bienvenida al nuevo secretario general del sindicato, Rafael Olivos Hernández

También destacó el trabajo del dirigente saliente, Arturo Olivares Cerda, y el acompañamiento del sindicato para alcanzar el incremento salarial más importante de las últimas décadas.

Cada año ha sido de 6.7 por ciento, equivalente a 1.35 por ciento por encima de la inflación.

Robledo recalcó entre los avances del trabajo con el gremio, el reconocimiento de la licenciatura en enfermería, las acciones para contratar personal médico y de enfermería, de higiene y limpieza, tecnología y otras áreas afines, urgencias, camilleros, choferes de ambulancia y laboratoristas, entre otros.

Asistieron como testigos el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, y el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo.